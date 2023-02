Milan, Cavoni su Leao: “Deve decidere da chi si fa assistere”

Uno degli aspetti che stanno tenendo tutt'oggi banco in casa Milan spicca senza dubbio il rinnovo di Rafael Leao . In merito alla questione è intervenuto l'operatore di mercato Dario Canovi , che ha sostenuto come il portoghese per prima cosa deve decidere da chi farsi assistere. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Dario Canovi sul rinnovo di Rafael Leao

"Ci dimentichiamo una cosa: un club acquista un contratto, non un calciatore. Se hai la capacità di rinnovare in tempo bene, altrimenti potrebbero sorgere problemi. Leao deve innanzitutto decidere chi lo assiste. Se tiene il suo avvocato penso che rinnoverà. Se invece la cosa finisce in mano a Mendes mi sembra difficile che resti. Anche se prestazioni ultimamente non sono state all'altezza".