Milan, Cauet: “Maignan? Solo in Italia non lo conoscevano”

Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato dei connazionali e giocatori del Milan Mike Maignan e Yacine Adli

Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato dei connazionali e giocatori del Milan Mike Maignan e Yacine Adli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Maignan solo in Italia non lo conoscevano, è un giocatore consolidato. E' quello che è strano. E' la stessa cosa successa con Osimhen. Adli? Adli è giovane, si consoliderà quest'anno. Buon affare del Milan averlo preso a quella cifra, ottimo potenziale". Le Top News di oggi: l'agente di Pioli parla del rinnovo, due nuovi infortuni, Castillejo verso l'addio