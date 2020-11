Milan, Castillejo: “Ibra ci mancherà. Europa League? Vogliamo vincerla”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Castillejo

MILAN NEWS – Samu Castillejo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportMediaset. Ecco cosa ha detto: “Concorrenza?”Giochiamo nel Milan, c’è tanta concorrenza e tanti giocatori forti. Già dall’anno scorso giochiamo ogni tre giorni”.

Sull’attualità: “I numeri e le statistiche parlano da sole, siamo la squadra che ha fatto più punti nel 2020 dall’inizio di quest’anno”.

Sullo Scudetto: “Se non si vince lo Scudetto non saremo arrabbiati ovviamente. Lo saremo se non raggiungeremo i nostri obiettivi”.

Sull’assenza di Ibrahimovic. “E’ un giocatore che ci dà tanto, sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo anche giocatori forti che possono giocare davanti, quindi siamo tranquilli. Ibra, però, ci mancherà tanto”.

Sull’Europa League: “Quella contro il Lille è una partita difficile. Loro hanno dimostrato a San Siro di essere una squadra forte. Dobbiamo andare lì con la mentalità di vincere e, soprattutto, di dimostrare di voler vincere l’Europa League”. Parole anche da parte di Ismael Bennacer e Daniele Bonera. VAI ALLA CONFERENZA>>>