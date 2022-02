Milan, Cassano: “Kessie? Sta timbrando il cartellino e aspetta maggio”

L'ex calciatore del Milan Antonio Cassano ha parlato delle prestazioni di Franck Kessie, che sembra svagato e aspettare maggio per andarsene

Il calo di rendimento di Franck Kessie è sotto gli occhi di tutti. L'ivoriano è lontanissimo dall'essere il giocatore a tratti devastante ammirato lo scorso anno. A influenzare la sua annata è, senza dubbio, la situazione contrattuale che lo vede in scadenza a fine stagione. A commentare le prestazioni di Kessie ci ha pensato Antonio Cassano che, nel suo intervento alla 'Bobo TV', ha parlato così: "Da quando è tornato dalla Coppa d'Africa non è più lui. Sta facendo grande fatica, non è lui e lo vedo svagato: secondo ha già deciso quello che vorrebbe fare, sta timbrando il cartellino e aspettando maggio".