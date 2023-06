Milan, Cassano: “Cardinale dovrebbe baciare dove cammina Maldini”

Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla decisione di Gerry Cardinale di esonerare Maldini

Le parole di Antonio Cassano

"Maldini ha fatto un lavoro straordinario al Milan, mentre questo Cardinale mi ricorda Pallotta della Roma, fa solo le foto e le sceneggiate mentre a Maldini dovrebbero baciare dove cammina. Come sempre questi americani arrivano senza capire niente di calcio. Io spero per Paolo che possa mandarli a cagare e ripartire da un'altra parte, se non è felice è giusto che vada via e che loro si attacchino". LEGGI ANCHE:Milan, l'Inter ti batte anche sugli spalti >>>