Milan, Cassano: “A livello fisico iniziano ad avere dei problemi” | News

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, è intervenuto come di consueto alla Bobo TV. Cassano ha commentato così Lazio-Milan, gara terminata 3 a 0 a favore dei biancocelesti: "Il Milan ha concesso grandi spazi stasera, poi l'uno-due che ha mandato in porta Correa dopo due minuti mi ha ricordato il gol contro il Sassuolo segnato proprio dal Milan. A livello fisico iniziano ad avere un po' di problemi, anche nell'aspetto mentale, perché prendere gol dopo un minuto è un segnale negativo. E la Lazio è andata in porta altri 5-6 volte".