Milan, Caressa: “I rossoneri hanno più gamba del Tottenham in ripartenza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Milan - Tottenham , sostenendo come i rossoneri sembrano avere più gamba in ripartenza. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Fabio Caressa sui rossoneri

"Bella partita di scacchi, entrambe giocano meglio quando ripartono. Sarà molto interessante vedere come rendono i giocatori fondamentali. Di là ce n'è uno che può fare la differenza come Kane. Ma il Milan mi sembra di poter dire che ha più gamba in ripartenza. E nel Milan torna Bennacer, terzo per recupero palloni in Italia e secondo per recupero di palloni a centrocampo."