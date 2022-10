Milan, Caressa spara a zero: “Tatarusanu non presentabile a certi livelli”

Il noto telecronista Fabio Caressa non ha risparmiato Ciprian Tatarusanu e Charles De Ketelaere . Il secondo portiere del Milan viene definito 'non presentabile', mentre il belga, a suo avviso, 'non segue mai l'uomo'. Poi parla anche di Milan-Juventus : queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"La situazione infortuni della Juventus è migliorata, mentre quella del Milan è precipitata. Il Milan, secondo me, ha sottovalutato la questione del secondo portiere perché Tatarusanu non è presentabile a certi livelli, come quello della Champions League. La squadra rossonera, con tanti infortuni a destra, è costretta ad attaccare a sinistra e quindi diventa più prevedibile. Il terzo problema è De Ketelaere perché per giocare aggressivo come gioca il Milan il belga non segue mai l'uomo. Anche lui deve essere attento al suo uomo. Il ruolo del trequartista è cambiato. Quando c'è Diaz, il Milan è più equilibrato, così come quando c'è Krunic. Milan-Juventus? Non vedo una grande favorita". Thierry Henry critica le giacche Off-White del Milan: la profezia poi si avvera...