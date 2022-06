Milan, Caressa: “Maldini e Massara? Non facciamo scherzi. Sarebbe gravissimo”

Fabio Caressa ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, i cui contratti con il Milan sono in scadenza a fine giugno. Nonostante ciò ancora non sono arrivati i tanto attesi rinnovi e, di conseguenza, l'ansia dei tifosi continua a crescere. Il noto giornalista non ha nessun dubbio: in caso di addio sarebbe un colpo gravissimo per il club rossonero. Queste le dichiarazioni rilasciate sul suo canale YouTube.