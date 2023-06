Milan, Caressa: “De Ketelaere? Hanno sbagliato a livello psicologico”

"Hanno completamente fallito i nuovi acquisti, tranne Thiaw. Devo dire anche che De Ketelaere, se non si è inserito bene è all’80% per colpa sua ma al 20% forse non è stato inserito nella giusta maniera. Qualcosa hanno sbagliato, almeno a livello psicologico. Perché ha la faccia spaventata quando entra in campo. Lui era uno spavaldo prima, quindi qualcosa è successo. Infine, anche il cambio del sistema di gioco è stato un momento di grande incertezza. Ha un po’ messo delle toppe, ma poi il Milan è tornato a giocare quando è tornato al suo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rinforzo a zero per il centrocampo?