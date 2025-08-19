Milan, Caressa: “Allegri ha una gran voglia di ricominciare”

-4 all'inizio della Serie A . Sabato 23 agosto prende via il campionato italiano. Una stagione che inizia piena di incognite, visti i moltissimi cambi in panchina, anche tra le big. Allegri al Milan , Chivu all'Inter, Gasperini alla Roma, Sarri alla Lazio. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Caressa , giornalista di Sky Sport, e gli ha chiesto un parere proprio sui nuovi allenatori. Di seguito, si riportano le sue parole.

Caressa sul ritorno di Allegri al Milan

Le sue aspettative sui tecnici: "L'attesa c'è, visto che hanno cambiato quasi tutte. Allegri al Milan ha una gran voglia di ricominciare, il dopo Inzaghi per l'Inter, nonostante Chivu sia bravo, resta un grande punto interrogativo, Gasperini alla Roma è un'altra cosa da valutare, Sarri con la Lazio ha la rosa completa dal primo giorno di ritiro e per uno che come lui lavora tanto sui meccanismi è importante: mi aspetto una partenza forte".