Milan, Cardinale: “La Superlega è fallita e non ha senso parlarne”

Interrogato sulla Superlega, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha sostenuto come non abbia senso parlarne essendo fallita

Intervenuto ai microfoni del Financial Times, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato una lunga intervista toccando tanti temi interessanti. Tra gli argomenti affrontati anche quello relativo alla Superlega , della quale secondo il numero uno di RedBird non ha senso parlare, essendo fallita. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Gerry Cardinale sulla Superlega

"Il progetto è fallito e non c’è motivo di parlarne. Il punto è che bisogna però capire il perché era stato proposto, c’è una divergenza tra Inghilterra e il resto dell’Europa. La Superlega era stata strutturata male ma mettere equilibrio competitito è una cosa giusta. Io voglio che tutta Serie A sia competitiva, la domanda è come farlo: se la Serie A mette le sue cose in ordine insieme a Liga e Ligue 1 può collaborare per fare cose per bene". Milan, l'intervista completa di Gerry Cardinale >>>