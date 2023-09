Cardinale: “Milan al 100% di RedBird. Sulla continuità con Elliott …”

Gerry Cardinale, patron del Milan, ha chiarito una volta per tutte i rapporti tra il suo fondo, RedBird, e gli ex proprietari di Elliott

Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Sette', settimanale del 'Corriere della Sera'. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Cardinale sulla struttura - dicono - poco chiara della cessione del Milan da Elliott a RedBird .

"Spazzatura. La realtà è che alla proprietà RedBird fa capo il 100% del Milan. Ha messo 600 milioni di capitale e controlla il 100% di quel capitale. Ho ritenuto che la continuità con Elliott fosse una virtù e perciò ho preferito un suo puro finanziamento, senza quote nel capitale, per 550 milioni a un tasso di interesse molto interessante, che pagherò in tre anni".