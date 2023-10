Cardinale: “Un privilegio possedere il Milan. Un brand storico del calcio”

Cardinale, proprietario del Milan, ha ricevuto il premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza. Ecco un altro estratto delle sue parole

Il numero 1 del Milan Gerry Cardinale e fondatore di RedBird ha ricevuto a Washington un importante riconoscimento da parte della National Italian American Foundation (Niaf), l’organizzazione, fondata nel 1975, che promuove la cultura e il patrimonio italiano e che sostiene programmi educativi e formativi per i giovani. Cardinale ha ricevuto il premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza . Ecco un estratto delle sue parole ( QUI TUTTO IL DISCORSO ).

"Si, possedere uno dei brand più storici di tutto il calcio europeo è un privilegio e un'esperienza unica, a prescindere da chi tu sia. Ma come studente di storia, non puoi che divenire ben presto consapevole delle gigantesche orme italiane che stai percorrendo, così come della tua enorme responsabilità nei confronti della gente e dei tifosi che si auto-definiscono 'Milanisti'".