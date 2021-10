Milan, Carboni: “Messias può dare una mano, ne sono convinto”

L'allenatore Guido Carboni ha parlato del bel gioco del Milan e del futuro apporto di Junior Messias. Questa la sua opinione

Troppi discorsi intorno al passaggio di Messias al Milan? "L'ha penalizzato l'infortunio, ma lo scouting del Milan, in particolare Massara, ci vede lungo e ha pescato giovani anche dall'estero. Sono convinto che quando starà bene potrà dare una mano, il Milan è la squadra più europea d'Italia, giocano spumeggiante. In questo momento sono quelli che mi aggradano di più come mentalità e modo di affrontare le partite. Sono sicuro che Messias li aiuterà, soprattutto quando Diaz avrà una flessione. Può ritagliarsi una fetta importante".