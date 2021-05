Milan, Carbone: “Ecco l’obiettivo del settore giovanile” | News

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole di Carbone: "Il Milan ha un forte senso di appartenenza. Per un bambino è chiaro che ci siano delle pressioni esterne che condizionano, l'obiettivo di chi lavora nel settore è proprio quella di permettere a questi ragazzi di crescere serenamente e di divertirsi. Siamo una delle poche società di avere tutte le squadre del settore giovanile in un unico centro sportivo. Qui al Milan preferiamo portare più giocatori in prima squadra piuttosto che vincere un trofeo. E' questo il nostro obiettivo". Mercato Milan, un'idea low cost dalla Spagna: le ultime >>>