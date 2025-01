Milan, Capello: “Conceicao-Calabria? Io avrei affrontato…”

Fabio Capello, ex mister rossonero e oggi opinionista, ha parlato della lite tra Sergio Conceicao e Davide Calabria accaduta al termine di Milan-Parma. Capello è intervenuto in collegamento a Sky Sport 24 durante Calciomercato - L'Originale. Ecco il suo parere sull'accaduto. "Sicuramente io non intervenivo dopo la partita, il momento più sbagliato: si è tutti presi da cosa è successo in campo. Queste cose le avrei affrontate al primo allenamento, radunando tutti in cerchio in mezzo al campo".