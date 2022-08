Milan, Canovi: “De Ketelaere? Se Maldini ha fatto all-in un motivo c’è”

Il procuratore sportivo Alessandro Canovi ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'acquisto di Charles De Ketelaere

Il procuratore sportivo Alessandro Canovi ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'acquisto di Charles De Ketelaere . Un'operazione importante dal punto di vista economico per i rossoneri, ma se lo hanno scelto Paolo Maldini e Frederic Massara, a suo avviso, un motivo ci sarà. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

"Lukaku, che ha rotto gli equilibri per due anni. Credo che l'Inter abbia fatto un acquisto importante. E poi Di Maria in Italia farà ancora due grandi annate almeno. Se sta bene, fa la differenza".