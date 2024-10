Milan, l’agente tuona: “Leao? Devi venderlo se fa così. Su Camarda…”

Su Leao

"Il problema di Leao non è suo. In un Milan organizzato e gestito con la logica di Berlusconi e Galliani, probabilmente non ci sarebbe stato. In un Milan gestito in un modo diverso, con le sparate di Ibrahimovic molto cinematografiche invece...La questione è che certi giocatori poi devi venderli quando fanno così. E' lo stesso dramma di Osimhen. Quando esplodono, iniziano a pensare di essere il centro del mondo. Nè Leao, nè Osimhen sono Messi, Ronaldo o Maradona".