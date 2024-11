Milan, Camarda nell’Italia Under 21? Le parole del CT Nunziata

Milan, il classe 2008 Francesco Camarda non è stato convocato dall'Italia Under 21. Queste sono le parole di Nunziata, CT degli Azzurrini.

Il classe 2008 del Milan Francesco Camarda è stato convocato dall'Italia Under 19 in occasione delle qualificazioni europee. Ai microfoni di Rai Sport, il CT dell'Italia Under 21 Carmine Nunziata ha parlato del giovane rossonero. Alle 16:15 di oggi, i suoi Azzurrini sfideranno i pari età della Francia in amichevole al Castellani di Empoli.