Calhanoglu sulla lotta scudetto: “Milan? Tutte le squadre sono pericolose”

Durante il Gran Galà del Calcio, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 sulla lotta per il titolo. Nonostante il ritardo accumulato dal Milan rispetto alle squadre di testa in questo inizio di stagione, Calhanoglu ha comunque incluso i rossoneri tra le contendenti per il tricolore. Ecco, di seguito, le sue parole: