Milan, Calamai: “Maldini è fantastico, però ha peccato di superbia”

Milan, le parole di Luca Calamai su Paolo Maldini

"Maldini ha peccato di superbia, è un uomo fantastico ma quando pensi di indovinarle tutte rischi di fare degli errori come successo in estate. E in questo mercato povero i veri protagonisti sono i procuratori, loro useranno il campionato italiano per mandare in Serie A i loro giovani, dargli una vetrina importante per poi farli partire verso le big d’Europa e li muovono in base a ciò che vogliono". Milan, occasione dal Manchester City. In Spagna sicuri: “Ha rotto con Guardiola”