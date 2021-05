Milan, Calabria: “Maldini è il capitano dei capitani, ci sprona sempre”

Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha parlato della presenza di Paolo Maldini all'interno della società. Questo il suo elogio

Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha parlato della presenza di Paolo Maldini all'interno della società. Il direttore tecnico è una garanzia ed è l'uomo che rappresenta al meglio il club rossonero. Queste le dichiarazioni del classe 1996 ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio': "Maldini? E' il capitano dei capitani del Milan, è l'uomo che rappresenta meglio il Milan. Non è uno di tante parole, ma ti sprona sempre e già solo la sua presenza ti fa credere nel progetto. La sua presenza ha aiutato la rinascita del Milan".