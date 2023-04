Milan, Calabria: “Contro Kvara una delle prestazioni migliori in carriera”

Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di 'DAZN', concedendo un'intervista in esclusiva per il format '1 vs 1'. Il difensore rossonero ha parlato anche della sua prestazione contro il Napoli, che lo ha visto sfidare Khvicha Kvaratskhelia, definendola come una delle sue migliori in carriera. Di seguito le sue parole a riguardo.