Milan, Calabria: “La semifinale con l’Inter l’abbiamo meritata sul campo”

Davide Calabria , terzino e capitano del Milan , ha parlato ai microfoni di 'DAZN', concedendo un'intervista in esclusiva per il format '1 vs 1'. Interrogato sul derby in semifinale di Champions League contro l' Inter , il difensore rossonero ha dichiarato come la squadra se la sia meritata sul campo. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

Le parole di Davide Calabria sulla semifinale di Champions League contro l'Inter

"Abbiamo voluto tanto il derby in semifinale e sarà una sfida affascinante, bellissima. Penso che ce la siamo meritata sul campo e non vediamo l'ora di affrontarla. Dal punto di vista della tensione, la sfida contro l'Inter in semifinale l'hanno patita grandi campioni e sarà così anche per noi. Ovvio che nello spogliatoio ne stiamo già parlando. Ovvio anche che quando giri per strada le persone ti dicano 'tanta roba'. È una sfida incredibile in un contesto come la semifinale di Champions e quindi ancora più importante".