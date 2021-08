Milan, Calabria: “Il campionato sarà bello ed equilibrato”

Davide Calabria è carico per la nuova stagione del Milan: "A livello individuale mi sento bene, tutti non vediamo l'ora di iniziare"

Manca pochissimo all'inizio della Serie A 2021-2022 e Davide Calabria , terzino del Milan , sembra essere molto carico ed entusiasta. Il terzino rossonero ha parlato ai microfoni di Sky Sport dicendo di essere in forma, essendosi lasciato alle spalle l'infortunio e la conseguente operazione che lo hanno portato a saltare l' Europeo .

Ecco le sue parole sul suo stato di forma: "Sono contento, sto prendendo il ritmo gara. Manca circa una settimana alla prima partita, ma siamo in buona condizione". Calabria poi prosegue facendo un commento sul prossimo campionato: "Sarà molto bello ed equilibrato, non vediamo l'ora di iniziare. Vogliamo provare a partire nello stesso modo in cui abbiamo terminato la scorsa stagione".