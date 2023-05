Milan, Calabria: “Qui società sana, giocatori importanti e risultati”

Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, ha parlato ad 'AS' di quanto sia cresciuto il club rossonero sul campo e fuori. "Continueremo"

Davide Calabria , capitano del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ad 'AS' ( LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE ). Tra i tanti temi toccati dal terzino rossonero, anche una panoramica generale sul progetto del Milan, che, da qualche stagione a questa parte, è decollato fino a vedere la squadra conquistare lo Scudetto ed una semifinale di Champions League .

"Abbiamo vissuto delle difficoltà, ma gli alti e bassi mi hanno fatto crescere, in un'entità come il Milan le responsabilità pesano di più. Adesso la società è sana, sono arrivati ​​giocatori importanti e, con loro, i risultati. Continueremo a crescere". ha detto Calabria.