Milan, Calabria: “Col Genoa la nostra gara meno brillante”

Milan, Calabria fa ‘mea culpa’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria, terzino destro rossonero, ha rilasciato un’intervista a Milan TV. L’opinione sui due pareggi consecutivi: “Due pareggi non possono crearci negatività all’interno della squadra, giochiamo ogni tre giorni da tanto tempo. Col Genoa è stata la gara meno brillante, ma in questo campionato abbiamo sempre meritato di vincere. Non possiamo farci distrarre da quello che pensano gli altri, dobbiamo pensare solo a noi stessi e alla classifica del 2020 che ci siamo prefissati col mister. Domenica è fondamentale arrivare preparati, è fondamentale provare a vincere”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Calabria >>>