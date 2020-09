Milan, Calabria: “Bodø Glimt? Abbiamo tutto da perdere…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria, ai microfoni di ‘Milan TV’, ha parlato del Bodø Glimt, prossimo avversario in Europa League. Le sue dichiarazioni: “Penso che partite facili in Europa non ce ne sono, a guardare tutte quelle che hanno giocato negli anni passati, soprattutto in Italia, hanno avuto tutte difficoltà. Abbiamo tutto da perdere ma se mettiamo la stessa cattiveria agonistica che stiamo avendo in questo periodo una squadra come il Milan non può avere il timore di affrontare tutte le altre squadre del mondo. L’ambizione deve essere quella di vincere, che sia la squadra più forte del mondo o la più piccola”.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>