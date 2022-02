Milan, Cairo: “Ibrahimovic esempio da seguire, è ancora determinante”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha elogiato la mentalità di Zlatan Ibrahimovic, qualità che lo porta ad essere ancora determinante

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha elogiato la mentalità di Zlatan Ibrahimovic, qualità che lo porta ad essere ancora determinante. Queste le dichiarazioni nel suo intervento a margine dell'evento di presentazione degli NFTs dell'attaccante del Milan: "Questo suo voler arrivare all'obiettivo a tutti i costi, a 41 anni, lo ha portato a essere ancora determinante in campo e fuori - riporta 'TuttoMercatoWeb' - È un esempio da seguire. È un vincente, nella sua mente vuole fare questo. Ibra ha fatto una carriera pazzesca, aveva un talento che ha saputo sviluppare e migliorare, e ci sta lavorando da 30 anni. In tanti chiedono come faccia il Milan a essere così in alto... Il Milan è primo perché ha una combinazione di giocatori di talento e un grande condottiero come Ibra". Le Top News di oggi sul Milan: novità positive su Zlatan Ibrahimovic, Andrea Belotti si allontana?