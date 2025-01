Milan-Cagliari, Zortea: “Theo Hernandez? Ho una fissa. San Siro…”

Domani sera alle 20.45 a San Siro il Milan scenderà in campo a San Siro per la 20^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri giocheranno contro il Cagliari. All'andata un clamoroso 3-3. In gol andò anche Zortea. Il laterale ha parlato ieri nel corso della trasmissione "Il Cagliari in diretta" in onda sull'emittente locale Radiolina. Ecco le sue parole.