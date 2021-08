Milan-Cagliari, Joao Pedro: “Vogliamo far sudare i rossoneri” | News

Joao Pedro, attaccante brasiliano, ha parlato di Milan-Cagliari, gara che si giocherà domenica sera allo stadio di San Siro

Joao Pedro, attaccante brasiliano, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della trasmissione radiofonica "Il Cagliari in diretta". In primo piano Milan-Cagliari, gara che si giocherà domenica a San Siro: "Lo spirito è lo stesso, siamo abituati al mercato: dispiace giocare in mezzo alla confusione del mercato, ma vogliamo rifare una partita simile a quella del finale di stagione. Non sarà facile, sappiamo quanto loro siano cresciuti e per i calciatori che hanno. L'anno scorso non si aspettavano un Cagliari così cattivo, ma noi eravamo già preparati a giocarla così a prescindere dal risultato del Benevento. Vogliamo far sudare il Milan come ha fatto lo Spezia lunedì con noi. Con Pavoletti siamo una bella coppia, ci capiamo quasi al respiro: dopo tutto questo tempo insieme ci conosciamo benissimo, Leo è un giocatore straordinario e fa reparto da solo". Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Faivre nome sempre più caldo