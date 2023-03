Milan, Buriani: “Leao è intristito, non lo stiamo vedendo sui suoi ritmi”

Milan, le parole di Ruben Buriani su Rafael Leao

"Qualcosa nella testa di chi sta rinnovando il proprio contratto può succedere. Devo dire, però, che quando si entra in campo ci si deve dimenticare di tutto ciò. Sono professionisti e lo devono fare sempre. Il Mondiale può averli messi in difficoltà. Mi auguro che per le coppe ci sia molta competizione, anche se per il campionato non c’è speranza. Leao non lo stiamo vedendo sui suoi ritmi. È un ragazzo molto solare ma mi sembra intristito. Non ha questo entusiasmo che ha sempre avuto. La questione contratto e, poi, credo magari un fatto fisico. Deve comunque dimostrare un calciatore dal Milan visto che lo è attualmente". Milan, spunta un retroscena su Samardzic >>>