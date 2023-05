Milan, Buriani: “De Ketelaere va aspettato, ma il Diavolo non ha tempo”

Ruben Buriani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Charles De Ketelaere, trequartista del Milan

Ruben Buriani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Piazza Affari' e si è soffermato in modo particolare sulle prestazioni del trequartista del Milan Charles De Ketelaere . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Ruben Buriani su Charles De Ketelaere

"De Ketelaere è un ragazzo che va aspettato. Il primo anno è difficile integrarsi, ma questa società di tempo da aspettare ne ha ben poco. Se non arrivano i risultati, si mette in discussione tutto. Si parlerà con lui ma anche con altri per trovare delle soluzioni. Non andare in Champions è difficile per la società".