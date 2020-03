Milan, Bucchioni: “Progetto giovani? A tifosi bisogna dire che…”

ULTIME NEWS MILAN – Si prospetta l’ennesima rivoluzione in casa Milan per il prossimo anno. Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno sempre spinto per una squadra che rappresentasse il giusto mix tra giovani e giocatori d’esperienza. Dal prossimo anno pare che Ivan Gazidis voglia ritornare al progetto giovani per cui era stato ingaggiato. Su questo argomento è intervenuto Enzo Bucchioni che, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha espresso le proprie perplessità. Ecco le sue dichiarazioni: “La strada dei giovani si può battere, ma serve dire ai tifosi che per almeno altri 1-2 anni sarà impossibile vincere”. Intanto ecco la bellissima lettera di Manuel Rui Costa indirizzata anche all’Italia, continua a leggere >>>

