Brescianini: “Ibra, campione senza età. All’Entella per giocare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Brescianini, classe 2000, centrocampista ceduto in prestito dal Milan alla Virtus Entella, ha parlato a pochi giorni dall’inizio della Serie B. Queste le dichiarazioni di Brescianini ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘.

Brescianini su cosa si aspetta dal torneo

“Mi aspetto tanto anche se non sarà un campionato facile perché è una Serie A2, con tante squadre che si contenderanno la promozione in Serie A. Sarà difficile, sarà un anno dove spero di crescere soprattutto dal punto di vista delle partite e mostrare il mio valore”.

Brescianini sul suo ruolo in campo

“In un centrocampo a tre gioco da mezzala, che poi è il mio ruolo. Giocare a destra o sinistra è indifferente. Mentre in un centrocampo a quattro vengo schierato nei due mediani”.

Su Cosenza-Entella, prima giornata di Serie B

“E’ la prima giornata e poi in Serie B, da come me ne hanno parlato i compagni, è un campionato più fisico della Serie A, ci saranno tanti contrasti e tanta battaglia sulle seconde palle. Sono convinto che l’atteggiamento farà la differenza”.

Sull’obiettivo stagionale e su quello personale

“Quello di squadra è la salvezza, bisogna concentrarci prima sul mantenimento della categoria che è il traguardo principale. Pensando troppo in là si rischia di non concentrarci sull’obiettivo. Quello personale è di giocare più partite possibili e fare esperienza e aiutare la squadra diventando un giocatore completo e maturo”

Brescianini sulla Nazionale Under 21

“Prima bisogna far bene nel proprio club. La Nazionale è un obiettivo a cui qualsiasi giocatore aspira”.

Sul debutto in Serie A in Milan-Cagliari

“Calcisticamente parlando è stato il giorno più importante. E’ stato il coronamento di un sogno giocare con la maglia della squadra di cui sono tifoso. Sicuramente senza i tifosi è stato diverso ma esordire con la prima squadra del Milan è stato emozionante”.

Brescianini su Zlatan Ibrahimović

“E’ un campione senza età, come ha dimostrato. Esige molto da tutti anche in allenamento. Ha un’esperienza che puoi solo ammirare e cercare di rubargli i segreti. E’ un idolo perché una personalità del genere è difficile da trovare nel mondo del calcio”.

Brescianini sui suoi modelli

“In Serie A mi piace Sergej Milinković-Savić ma anche Kevin de Bruyne: penso che a livello mondiale sia la mezzala più forte. Poi cerco sempre di tenere sott’occhio i centrocampisti del Milan perché anche loro mi sono sempre piaciuti da Hakan Çalhanoglu, Franck Kessié ed Ismaël Bennacer”. LE ULTIME SUL POSSIBILE NUOVO DIFENSORE DEL MILAN >>>