Brambati: “Sembra un Milan lontano da quello dell’anno scorso”

Milan, le parole di Massimo Brambati sul periodo di forma

"Sono cuore granata anche e sono stato contento che abbia passato il turno. Il Milan, vedendo la partita, è sembrato svogliato. Ho visto calciatori svogliati, quelli che non hanno molto spazio avevano una bella vetrina che non hanno sfruttato. Sono andati in ritiro, quindi non è stata presa bene questa cosa. Sono intoppi stagionali che possono essere campanelli d'allarme. Con la Roma aveva fatto una buonissima gara, ma poi c'è stato il blackout finale".