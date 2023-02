Milan, Brambati: “Quante sono le responsabilità di Pioli?”

"Il Napoli è diventato un alibi per quelle dietro. Ok gli infortuni, ma le coppe ce l'ha anche il Napoli. Le squadre che inseguono sono straordinariamente indietro. Il mio tackle comunque oggi è su Milan e Juventus. Mi stanno deludendo, la Juve ha fatto anche una Champions disastrosa, oltre al campionato. Non posso condividere il pensiero di Allegri, che parla di salvezza. La Juve ha fatto un mercato importantissimo, ben 7 acquisti, come Gatti, costato 10 mln e il cui acquisto è stato avallato dal tecnico. Ma sono arrivati tanti altri top e oggi si merita un tackle. Non puoi stare a quella distanza, lasciando stare le penalizzazioni. Allegri si nasconde ancora dietro a infortuni di cui in buona parte è responsabile. Se ci sono giocatori ancora fuori è colpa del tuo staff in parte. Lui ha un ingaggi oda top allenatore e deve anche far superare certe difficoltà psicologiche. Non è riuscito a compattare il gruppo. Il primo tempo di Monza è anche colpa sua. Allora gli chiedo: non sei anche tu Allegri il problema della Juventus? Al Milan invece chiedo: quante sono le responsabilità di Pioli? Ha un grande credito rispetto ad Allegri per lo Scudetto vinto, ha fatto una grande crescita che ora si è bloccata. Se conto i gol subiti dopo il Mondiale sono 18, compresa la Coppa Italia da cui è uscita dopo aver giocato per gran parte in 11 contro 10. Qualcosa non va. La campagna acquisti del Milan stavolta non è stata centrata. Il fatto che Leao non vuole rinnovare incide sulle prestazioni? Dove sono le responsabilità di un management in tutto questo?". Si parla tanto di Leao, ma dall’altra parte a dire addio (a zero) è Skriniar