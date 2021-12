Milan, Brambati: “Pioli non è forse il tecnico giusto per vincere qualcosa”

Il procuratore Massimo Brambati non crede che Stefano Pioli possa portare il Milan vincere qualche trofeo. Queste le dichiarazioni

Il procuratore Massimo Brambati non crede che Stefano Pioli possa portare il Milan vincere qualche trofeo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Oggi il milanista deve essere preoccupato, perché è la fotografia di quanto successo lo scorso anno. Era stato in testa 22 giornate e poi è arrivato a 12 punti dall'Inter. In Premier ho visto Tottenham-Liverpool, con diversi dubbi arbitrali. Lui però mi ha detto che lì nessuno parla di episodi dopo la partita, perché fai brutta figura. E' un'abitudine che dovremmo perdere".