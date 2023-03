Milan, Brambati: “Sono troppi i 18 punti dal Napoli”

Massimo Brambati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al distacco che sta pagando il Milan dal Napoli

Massimo Brambati , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, parlando della situazione delle big di Serie A. Soffermandosi sul Milan , ha sostenuto come siano troppi i 18 punti di distanza dal Napoli . Di seguito le sue parole.

Le parole di Massimo Brambati sul Milan

"Intanto faccio i complimenti a due squadre che stanno rispettando il ruolino di marcia che avevo previsto. Roma e Lazio si stanno giocando posizioni importanti, anche grazie al -15 della Juventus. Con l'Atalanta senza coppe sembrava un miracolo lottare per questo obiettivo e ora ci sono. Mourinho non è bello da vedere con la sua Roma, ma anche Sarri tra alti e bassi è lì in lotta. Oggi però ho letto di "seconde senza gloria". La classifica prima del Mondiale vedeva l'Inter a 11 punti e il Milan a 8. Alla ripresa si credeva in una piccola svolta, che non c'è stata. L'Inter ha perso punti e ora è a -18. E' vero che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario ma l'Inter è mancata.