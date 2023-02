Milan, Brambati: “Il problema è aver perso Kessié senza sostituirlo”

Massimo Brambati ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'errore del Milan di non aver sostituito Kessié

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio nella trasmissione Maracanà Massimo Brambati ha parlato delle difficoltà del Milan , dando grandi responsabilità al non aver sostituito Franck Kessié dopo averlo perso a zero. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Massimo Brambati

"Vorrei fare un tackle indirizzato a una squadra che mi ha stupito in negativo, il Milan. Nel dopo-Mondiale ha vinto solo una volta e collezionato solo pareggi e sconfitte, quale il maggiore responsabile? Il management, che con un un mercato non all'altezza, non ha dato una mano, i giocatori o l'allenatore? Anche il mercato in uscita conta, aver perso Kessiè senza averlo sostituito è un problema. De Ketelaere rimane un grande punto di domanda. Doveva essere quello che faceva la differenza, invece non va proprio. Certi giocatori, arrivati a un certo livello, si sono smarriti, vedi Kalulu, Tomori, lontani parenti di quelli ammirati lo scorso anno".