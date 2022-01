Milan, Brahim Diaz: “Grato a Pioli. Mi ha reso una persona migliore”

Brahim Diaz, calciatore rossonero, nell'intervista rilasciata a Milan TV ha parlato anche del rapporto con il tecnico Stefano Pioli

Brahim Diaz, calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Brahim Diaz ha parlato anche del tecnico Stefano Pioli: "Sono molto grato al mister, è una persona importante per la mia carriera. Mi sta facendo diventare un giocatore e una persona migliore, abbiamo un grande rapporto dentro e fuori dal campo. Pioli è un ottimo allenatore è dà consigli molto buoni per migliorare me e la squadra".