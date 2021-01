Milan, Brahim Diaz sul momento attuale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato del momento della squadra e della sia condizione personale. Queste le parole ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il meglio deve ancora venire. Stiamo tutti bene e io mi sento alla grande. Sono contento per il rigore conquistato, per l’assist ma sopratutto per i tre punti e per la squadra”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale dello spagnolo >>>