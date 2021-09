Milan, Brahim Diaz: “Atletico Madrid? Vogliamo vincere giocando bene”

Brahim Diaz, trequartista rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan Tv alla vigilia della gara di Champions League contro l'Atletico Madrid

Sul suo momento: "Mi sento importante, ho avuto un buon inizio di stagione. So di essere un buon giocatore e ho molta fiducia in me stesso. Il merito è anche dei miei compagni ovviamente, come approcciamo le partite e come stiamo giocando. Siamo veramente un gruppo unito, siamo più di una squadra, siamo una famiglia. Passiamo tanto tempo insieme e ci aiutiamo molto".