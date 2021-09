Milan, Braglia: “Una gran bella realtà. C’è identità che non vedi altrove”

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato di un Milan come 'una gran bella realtà' che possiede un'identità precisa

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato di un Milan come 'una gran bella realtà' che possiede un'identità precisa. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Sta continuando nel suo percorso. E' una gran bella realtà questo Milan. Quando vinci queste partite, anche in maniera rocambolesca, vuol dire che c'è comunque del contenuto e una identità che difficilmente vedi in altre squadre. I giovani continuando ad acquisire maggior consapevolezza nei loro mezzi".