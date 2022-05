Milan, Braglia: “Leao? Come motore ha qualcosa in più di Vinicius”

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato di Rafael Leao, paragonandolo all'esterno del Real Madrid Vinicius Junior

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato di Rafael Leao, paragonandolo all'esterno del Real Madrid Vinicius Junior. A suo avviso il numero 17 rossonero ha qualcosa in più del brasiliano, ma deve migliorare in termini di continuità. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.