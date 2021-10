Milan, Braglia: “Questa è una Champions di preparazione per il futuro”

Simone Braglia, ex portiere rossonero, è convinto che questa edizione della Champions sia una sorta di palestra per il prossimo anno

Gli attaccanti del Milan hanno latitato col Porto: "E' un Milan incerottato. Il problema di fondo è che quando non giochi con continuità, non puoi dare il 100%. Oggi tante squadre hanno in media 4-5 infortunati".

Cosa manca al Milan per essere competitivo in Champions? "Deve migliorare nel recupero degli infortunati. E' una Champions che fa da copertina per il futuro questa, non puoi pretendere dopo tanti anni di assenza che una rosa così faccia risultati eclatanti. E poi oggi come oggi non puoi fare a meno di Maignan".