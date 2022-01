Milan, Braglia: “Maldini ha fatto tornare un credo nello spogliatoio”

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato dell'importanza di Paolo Maldini per la crescita del Milan negli ultimi anni

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato dell'importanza di Paolo Maldini per la crescita del Milan negli ultimi anni. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "La conduzione societaria di una ex bandiera è stata fondamentale. Ha fatto tornare un certo credo nello spogliatoio. Essere parte del Milan è anche quello di credere in certi traguardi. Per questo esalto la figura di Paolo Maldini, insieme anche a Pioli, che ha raccolto meno dall'opinione pubblica rispetto a quanto meriterebbe. Guardate dove è arrivato il Milan oggi dopo la ripresa dal lockdown. Sono maturati tanti giovani, come Leao ma anche Tonali. Quest'ultimo è migliorato tecnicamente, ma va premiato anche per la voglia di rimanere al Milan".