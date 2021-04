Milan, Braglia: “Ibrahimovic o Ronaldo? Prendo 100 volte lo svedese”

L'ex portiere del Milan Simone Braglia ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Meglio lui o Cristiano Ronaldo? Nessun dubbio

L'ex portiere del Milan Simone Braglia ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Meglio lui o Cristiano Ronaldo? La riposta non lascia nessun dubbio. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Sette milioni sono più che giustificati per uno come lui. Un giocatore lo si giudica non solo per quello che fa in campo ma come leader. Io prendo 100 volte Ibra che Ronaldo. La Juve non ha avuto dei benefici in termini di risultati prendendo il portoghese. Ibra ha dato una gran mano a Pioli nel far maturare i giovani del Milan".