Milan, Braglia: “Donnarumma? Non c’è una società, prima non sarebbe successo”

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha pesantemente criticato il Milan per la gestione del rinnovo di Gianluigi Donnarumma

"Oggi non c'è una società. Non sarebbe mai successo nelle società precedenti un qualcosa come quello visto a Milanello con Donnarumma. Io al ragazzo dò poche colpe. C'è bisogno che le società riprendano in mano le redini di certe questioni. A Raiola, al Bayern o al Borussia, non gli sono permesse certe ingerenze come al Milan. Sta agendo solo per se stesso e se fossi in Donnarumma avrei firmato già il contratto, pur sotto la spada di Damocle di una gente che mi tiene sotto scacco".